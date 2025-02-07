Российских военных пытались убить FPV-очками со взрывчаткой внутри
ТАСС: Против бойцов ВС РФ пытались устроить диверсию при помощи FPV-очков
Неизвестные попытались совершить диверсию в отношении военнослужащих ВС РФ, направив по гуманитарной линии партию FPV-очков. При включении устройств произошла бы детонация, сообщил официальный представитель АО «НПП», занимающегося разработкой и поставкой РЭБ-оборудования, Игорь Потапов.
«Партия FPV-очков Skyzone Cobra X v4 была передана человеком по имени Роман по гуманитарной линии. При включении очков происходила детонация, осуществлялся подрыв. Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластит», — приводит ТАСС слова специалиста.
Потапов призвал бойцов быть бдительными при получении гуманитарной помощи от неизвестных лиц. По его словам, она требует проверки, если доставляется от незнакомого человека. Специалист подчеркнул, что людей, занимающихся гуманитарной помощью, много в стране. Но всегда нужно проверять грузы, доставленные от неизвестного «благодетеля», пояснил Потапов.
Напомним, ранее в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону были задержаны украинские шпионки. Женщины были обучены обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения. Задержанные дали признательные показания. ФСБ показала видео задержания и допроса женщин. Задержанные в Ростове-на-Дону женщины были бывшими одноклассницами, они арестованы на два месяца.
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