Российских военных пытались убить FPV-очками со взрывчаткой внутри

Неизвестные попытались совершить диверсию в отношении военнослужащих ВС РФ, направив по гуманитарной линии партию FPV-очков. При включении устройств произошла бы детонация, сообщил официальный представитель АО «НПП», занимающегося разработкой и поставкой РЭБ-оборудования, Игорь Потапов.

«Партия FPV-очков Skyzone Cobra X v4 была передана человеком по имени Роман по гуманитарной линии. При включении очков происходила детонация, осуществлялся подрыв. Когда вскрывали партию, обнаружили во всех этих изделиях упакованный пластит», — приводит ТАСС слова специалиста.

Потапов призвал бойцов быть бдительными при получении гуманитарной помощи от неизвестных лиц. По его словам, она требует проверки, если доставляется от незнакомого человека. Специалист подчеркнул, что людей, занимающихся гуманитарной помощью, много в стране. Но всегда нужно проверять грузы, доставленные от неизвестного «благодетеля», пояснил Потапов.