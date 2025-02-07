Задержанные в Ростове-на-Дону женщины арестованы на два месяца
Одна из задержанных в Ростове-на-Дону. Обложка © ЦОС ФСБ РФ
Две женщины, подозреваемые в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, арестованы на два месяца. Такое решение принято Ленинским районным судом города.
Как пишет ТАСС, суд признал обоснованными доводы о том, что указанные женщины планировали осуществить террористический акт в Ростове-на-Дону. Ранее стало известно, что задержанные являются бывшими одноклассницами.
Напомним, украинские шпионки были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Женщины были обучены обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения. Задержанные дали признательные показания. ФСБ показала видео задержание и допроса женщин.