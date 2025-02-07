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Регион
7 февраля, 06:54

Задержанные в Ростове-на-Дону женщины арестованы на два месяца

Одна из задержанных в Ростове-на-Дону. Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Одна из задержанных в Ростове-на-Дону. Обложка © ЦОС ФСБ РФ

Две женщины, подозреваемые в подготовке теракта в Ростове-на-Дону, арестованы на два месяца. Такое решение принято Ленинским районным судом города.

Как пишет ТАСС, суд признал обоснованными доводы о том, что указанные женщины планировали осуществить террористический акт в Ростове-на-Дону. Ранее стало известно, что задержанные являются бывшими одноклассницами.

Напомним, украинские шпионки были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Женщины были обучены обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения. Задержанные дали признательные показания. ФСБ показала видео задержание и допроса женщин.

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Оксана Попова
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