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Регион
7 февраля, 05:33

ФСБ показала видео задержания диверсанток, готовивших теракты в России

ФСБ опубликовала видео задержания четырех женщин на юге России, подозреваемых в подготовке терактов против офицеров Минобороны и объектов ТЭК по указанию Киева.

Кадры задержания женщин-агентов украинских спецслужб, собиравшихся устроить теракты в российских регионах. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Две из них были задержаны в Ростове-на-Дону, а остальные — в Севастополе и Воронеже — не имели связи между собой. Задержанные из Ростова оказались бывшими одноклассницами. Во время обыска у них нашли компоненты взрывчатки и телефоны для связи с кураторами. Все четверо признали свою вину, им грозит до 30 лет лишения свободы за терроризм. Силовики продолжают расследование их деятельности.

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Напомним, украинские шпионки были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Женщины были обучены обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения. Задержанные дали признательные показания.

Обложка ©

ЦОС ФСБ РФ

Оксана Попова
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