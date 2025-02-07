ФСБ показала видео задержания диверсанток, готовивших теракты в России
ФСБ опубликовала видео задержания четырех женщин на юге России, подозреваемых в подготовке терактов против офицеров Минобороны и объектов ТЭК по указанию Киева.
Кадры задержания женщин-агентов украинских спецслужб, собиравшихся устроить теракты в российских регионах. Видео © ЦОС ФСБ РФ
Две из них были задержаны в Ростове-на-Дону, а остальные — в Севастополе и Воронеже — не имели связи между собой. Задержанные из Ростова оказались бывшими одноклассницами. Во время обыска у них нашли компоненты взрывчатки и телефоны для связи с кураторами. Все четверо признали свою вину, им грозит до 30 лет лишения свободы за терроризм. Силовики продолжают расследование их деятельности.
Напомним, украинские шпионки были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Женщины были обучены обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения. Задержанные дали признательные показания.
ЦОС ФСБ РФ