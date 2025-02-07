ФСБ показала видео задержания диверсанток, готовивших теракты в России

Две из них были задержаны в Ростове-на-Дону, а остальные — в Севастополе и Воронеже — не имели связи между собой. Задержанные из Ростова оказались бывшими одноклассницами. Во время обыска у них нашли компоненты взрывчатки и телефоны для связи с кураторами. Все четверо признали свою вину, им грозит до 30 лет лишения свободы за терроризм. Силовики продолжают расследование их деятельности.