Одна из шпионок СБУ вступила в батальон «Барс» и планировала теракт против офицера Минобороны

Одна из украинских шпионок рассказала детали о подготовке ею теракта в отношении офицера Министерства обороны РФ. На допросе задержанная в Севастополе женщина призналась, что должна была оставить взрывчатку в кабинете военного.

Задержанная в Севастополе женщина хотела заложить взрывчатку в кабинете военного. Видео © ЦОС ФСБ РФ

Для того чтобы осуществить план, диверсантка вступила в батальон «Барс» по заданию СБУ. В Севастополь она была направлена куратором из Украины по имени Борис в 2023 году.

«Должна была наблюдать, передавать информацию. Я должна была заложить устройство в его кабинете, установить таймер на 12 часов», — призналась шпионка.

Она получила $1000 аванса за установку взрывчатки в кабинете российского военнослужащего. Задержанная утверждает, что была завербована сотрудником СБУ в посольстве Украины в Чехии и стала агентом с псевдонимом Леся. После выполнения задания она должна была успеть уехать в Сочи, а затем в Турцию и на Украину, где ей обещали комфортную жизнь.

Подготовка к операции длилась долго: в Киеве она прошла полиграф, затем училась в Запорожье минно-взрывному делу, конспирации и стрельбе. Однако выполнить задание ей не удалось — её задержали сотрудники ФСБ.