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Регион
7 февраля, 07:42

Завербованные Украиной шпионки брали компоненты для бомб в тайниках

Одна из задержанных шпионок СБУ. Обложка © ЦОС ФСБ

Одна из задержанных шпионок СБУ. Обложка © ЦОС ФСБ

Задержанные в Ростове-на-Дону шпионки украинских спецслужб рассказали о подготовке к диверсии и получении вознаграждений от своих кураторов.

Одна из них сообщила, что в январе 2025 года, после наблюдения за автомобилем чиновников, она получила задание приобрести компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Эти детали они искали на торговых площадках Ростова и маркетплейсах, а также находили в тайниках. Осуществить коварный план женщина не смогла — её задержали.

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Напомним, украинские шпионки были задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону. Женщины были обучены обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА и методам выявления наружного наблюдения. Задержанные дали признательные показания. ФСБ показала видео задержания и допроса женщин. Задержанные в Ростове-на-Дону женщины были бывшими одноклассницами, они арестованы на два месяца.

Оксана Попова
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