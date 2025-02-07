Завербованные Украиной шпионки брали компоненты для бомб в тайниках

Задержанные в Ростове-на-Дону шпионки украинских спецслужб рассказали о подготовке к диверсии и получении вознаграждений от своих кураторов.

Одна из них сообщила, что в январе 2025 года, после наблюдения за автомобилем чиновников, она получила задание приобрести компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Эти детали они искали на торговых площадках Ростова и маркетплейсах, а также находили в тайниках. Осуществить коварный план женщина не смогла — её задержали.