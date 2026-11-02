Российский военнослужащий в Волгоградской области помог ФСБ обнаружить партию заминированных FPV-очков, которые под видом гуманитарной помощи пытались передать бойцам в зоне СВО. Внутри устройств для управления беспилотниками оказались самодельные взрывные устройства. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

История началась с двух пар FPV-очков, полученных бойцом от волонтёра. Следуя инструкциям военной контрразведки, военнослужащий обратился в органы безопасности для проверки оборудования.

Подозрения подтвердились. Специалисты-взрывотехники обнаружили, что внутри очков вместо элементов системы охлаждения находились взрывные устройства. По данным ФСБ, диверсию готовили украинские спецслужбы.

Дальнейшая проверка позволила выявить аналогичные опасные посылки в нескольких регионах России. Как установили сотрудники ведомства, заминированное оборудование пересылалось через «Почту России» под видом обычной гуманитарной помощи.

В ФСБ заявили о предотвращении серии диверсионно-террористических актов. Сейчас силовики устанавливают личности отправителей опасных посылок. Их розыск уже организован. О задержанных и возможных пострадавших в сообщении не говорится.

Похожую схему уже выявляли в феврале 2025 года. Тогда Life.ru рассказывал о партии FPV-очков со взрывчаткой, которую российским военным передал неизвестный волонтёр по имени Роман. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ Владимира Рогова, внутри устройств обнаружили от 10 до 15 граммов взрывчатого вещества.

На этом попытки замаскировать взрывчатку под гуманитарные грузы не закончились. В марте 2026 года Life.ru сообщал о перехвате целой партии заминированных стелек для обуви. В посылке, доставленной из Польши через Белоруссию, находились 504 самодельных взрывных устройства. Груз также предназначался для отправки российским военнослужащим под видом помощи.