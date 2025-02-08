Рогов: В заминированных FPV-очках для ВС РФ нашли до 15 граммов взрывчатки
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскрыл новые подробности пресечённой диверсии в отношении российских операторов дронов. По его словам, изъятые FPV-очки были начинены от 10 до 15 граммами взрывчатки.
«Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков», — отметил Рогов в интервью РИА «Новости».
Также он заверил, что диверсия курировалась украинскими спецслужбами.
Напомним, что партия заминированных FPV-очков для наших военных была изъята накануне. Её вместе с гуманитарной помощью передал неизвестный «волонтёр» по имени Роман.
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