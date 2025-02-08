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Регион
8 февраля, 04:51

Рогов: В заминированных FPV-очках для ВС РФ нашли до 15 граммов взрывчатки

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскрыл новые подробности пресечённой диверсии в отношении российских операторов дронов. По его словам, изъятые FPV-очки были начинены от 10 до 15 граммами взрывчатки.

«Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков», — отметил Рогов в интервью РИА «Новости».

Также он заверил, что диверсия курировалась украинскими спецслужбами.

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Напомним, что партия заминированных FPV-очков для наших военных была изъята накануне. Её вместе с гуманитарной помощью передал неизвестный «волонтёр» по имени Роман.

Обложка ©

Unsplash / Max Raber

Тимур Хингеев
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