Рогов: В заминированных FPV-очках для ВС РФ нашли до 15 граммов взрывчатки

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскрыл новые подробности пресечённой диверсии в отношении российских операторов дронов. По его словам, изъятые FPV-очки были начинены от 10 до 15 граммами взрывчатки.

«Специалистами установлено, что в FPV-очках заложены самодельные взрывные устройства мощностью 10-15 граммов пластичного взрывчатого вещества. Взрыв происходит при включении очков», — отметил Рогов в интервью РИА «Новости».

Также он заверил, что диверсия курировалась украинскими спецслужбами.