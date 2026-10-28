Тайники с оружием и подпольные мастерские: ФСБ показала кадры задержаний по всей России

ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в незаконном обороте оружия в российских регионах. Операции прошли в августе и сентябре 2026 года. По данным ЦОС ФСБ, правоохранители выявили 126 человек, причастных к нелегальному хранению и сбыту оружия.

В ходе мероприятий сотрудники ФСБ пресекли работу 48 подпольных мастерских. Всего силовики изъяли 363 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства. Среди них — 45 гранатомётов, девять пулемётов, девять пистолетов-пулемётов и 98 автоматов.

Ранее ФСБ раскрыла схему с мигрантами и бюджетными деньгами. Зарплаты иностранных работников на одном из швейных предприятий в Ростовской области, по данным ФСБ, завышали более чем в четыре раза. В документах указывали 250 тысяч рублей в месяц, хотя фактически люди получали около 60 тысяч. Как считают силовики, разницу использовали для искусственного увеличения стоимости исполнения контракта. По материалам расследования возбуждено более 100 уголовных дел.