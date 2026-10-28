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Регион
Опубликовано 28 октября, 08:22

Тайники с оружием и подпольные мастерские: ФСБ показала кадры задержаний по всей России

ФСБ опубликовала видео задержания причастных к незаконному обороту оружия

Обложка © ЦОС ФСБ

Обложка © ЦОС ФСБ

ФСБ опубликовала кадры задержания подозреваемых в незаконном обороте оружия в российских регионах. Операции прошли в августе и сентябре 2026 года. По данным ЦОС ФСБ, правоохранители выявили 126 человек, причастных к нелегальному хранению и сбыту оружия.

ФСБ опубликовала видео задержания причастных к незаконному обороту оружия. Видео © ЦОС ФСБ

В ходе мероприятий сотрудники ФСБ пресекли работу 48 подпольных мастерских. Всего силовики изъяли 363 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства. Среди них — 45 гранатомётов, девять пулемётов, девять пистолетов-пулемётов и 98 автоматов.

ФСБ выявила 126 подпольных оружейников в 53 регионах России
ФСБ выявила 126 подпольных оружейников в 53 регионах России

Ранее ФСБ раскрыла схему с мигрантами и бюджетными деньгами. Зарплаты иностранных работников на одном из швейных предприятий в Ростовской области, по данным ФСБ, завышали более чем в четыре раза. В документах указывали 250 тысяч рублей в месяц, хотя фактически люди получали около 60 тысяч. Как считают силовики, разницу использовали для искусственного увеличения стоимости исполнения контракта. По материалам расследования возбуждено более 100 уголовных дел.

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Алена Пенчугина
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