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Опубликовано 28 октября, 08:04

ФСБ выявила 126 подпольных оружейников в 53 регионах России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Сотни единиц огнестрельного оружия, более тысячи гранат и десятки тысяч патронов изъяли российские силовики в ходе операций против нелегальных оружейников. В августе и сентябре 2026 года ФСБ пресекла деятельность 126 человек, занимавшихся незаконным оборотом оружия в 53 регионах страны. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.

По данным ведомства, участники выявленной сети не только незаконно хранили и сбывали оружие, но и восстанавливали боевые свойства гражданских образцов в подпольных мастерских. Всего силовики прекратили работу 48 таких объектов, где также модернизировали оружие и изготавливали боеприпасы.

В ходе операций изъяли 363 единицы огнестрельного оружия российского и иностранного производства. В их числе — 45 гранатомётов, девять пулемётов, девять пистолетов-пулемётов, 98 автоматов, 108 пистолетов и револьверов, а также 94 винтовки, карабина и ружья. Помимо оружия, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 1 436 гранат, 323 кг взрывчатых веществ — тротила и пороха — и 60 509 патронов различного калибра.

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Ранее в Архангельской области ФСБ накрыла нарколабораторию на самодельном катере. При задержании 41-летнего мужчины из Тюменской области силовики обнаружили около 830 килограммов прекурсоров, из которых можно было бы сделать более 50 килограммов синтетических наркотиков. Производственные точки располагались в труднодоступных районах Поморья, включая побережье Белого моря и деревни Холмогорского и Приморского округов. Для маскировки подозреваемый построил свой катер, на котором передвигался по Северной Двине и Белому морю.

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Тимур Хингеев
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