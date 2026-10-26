Наркобарон на самодельном катере: ФСБ накрыла плавучую лабораторию с 830 кг химикатов

В Архангельской области обнаружили нарколабораторию на борту самодельного катера. При задержании 41-летнего уроженца Тюменской области силовики изъяли около 830 килограммов прекурсоров, которых хватило бы для изготовления более 50 килограммов синтетических наркотиков, передаёт пресс-служба регионального управления ФСБ.

Видео © ФСБ России по Архангельской области

По данным ведомства, мужчина участвовал в создании целой сети подпольных лабораторий. Производство организовывали в труднодоступных районах Поморья, включая побережье Белого моря и деревни Холмогорского и Приморского округов. Для конспирации подозреваемый построил собственный катер, на котором передвигался по Северной Двине и Белому морю.

Фото © ФСБ России по Архангельской области

Как установили оперативники, задержанный действовал по указаниям кураторов, закупая необходимое оборудование и химические вещества. На борту судна обнаружили полностью подготовленную к работе лабораторию, в том числе промышленный реактор иностранного производства объёмом 100 литров. Согласно результатам исследования, из изъятых прекурсоров можно было получить свыше 50 килограммов синтетических наркотиков.

Фото © ФСБ России по Архангельской области

Следственное управление регионального УМВД возбудило уголовное дело о приготовлении к незаконному производству наркотиков в особо крупном размере по части 1 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. Правоохранители устанавливают остальных участников предполагаемой преступной схемы.

Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье операция по ликвидации подпольной нарколаборатории закончилась гибелью сотрудника полиции. Во время задержания подозреваемый открыл огонь по правоохранителям, смертельно ранив одного из них. Нападавшего ликвидировали ответным огнём. Следственный комитет опубликовал кадры обнаруженного в доме оборудования для изготовления наркотиков.