СК опубликовал видео из нарколаборатории в Паново, где погиб полицейский

Следственный комитет опубликовал кадры из подпольной нарколаборатории в деревне Паново Наро-Фоминского городского округа, где при задержании подозреваемого погиб сотрудник полиции. На видео показаны помещения частного дома, переоборудованные под производство наркотиков.

Нарколаборатория в Паново, где погиб полицейский. Видео © Telegram / Следком

На кадрах видны лабораторное оборудование, ёмкости и другие предметы, которые сейчас изучают следователи. Ранее Life.ru сообщал, что операция по ликвидации нарколаборатории закончилась вооружённым нападением на полицейских.

По данным СК, сотрудники прибыли к частному дому 1 октября для задержания местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Во время операции мужчина применил огнестрельное оружие. Один из правоохранителей получил смертельное ранение, нападавшего ликвидировали ответным огнём.

После произошедшего СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и незаконном хранении оружия. Следователи назначили судебно-медицинскую, баллистическую и молекулярно-генетическую экспертизы.