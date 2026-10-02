Полицейский погиб при задержании организаторов нарколаборатории в Подмосковье

В Московской области оперативная операция по ликвидации подпольного наркопроизводства обернулась вооруженным столкновением и гибелью сотрудника правоохранительных органов. Об этом пишет «Рен-ТВ».

Трагический инцидент произошёл на территории Наро-Фоминского городского округа в деревне Паново. По имеющимся данным, силовики вышли на след организаторов подпольной нарколаборатории и прибыли на место для проведения задержания. Однако предполагаемые наркодельцы оказали ожесточенное вооружённое сопротивление и открыли огонь по правоохранителям.

В ходе завязавшейся перестрелки один из полицейских получил несовместимые с жизнью ранения и скончался. Ответным огнём силовикам удалось ранить одного из злоумышленников, после чего его нейтрализовали. Второй преступник сумел скрыться внутри жилого дома, забаррикадировался и отказывается сдаваться.

В настоящее время территория вокруг частного дома оцеплена спецподразделениями. На месте чрезвычайного происшествия работают оперативные службы и экстренные бригады, силовики готовятся к штурму здания.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Егорьевске подозреваемый в сбыте наркотиков выстрелил в полицейского при задержании. В декабре 2020 года сотрудника спасли наручники в нагрудном кармане: пуля попала в них, и серьёзных ранений удалось избежать.