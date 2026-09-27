Сын застреленного волгоградца держал его голову перед смертью и звал на помощь

Девятилетний сын мужчины, застреленного возле супермаркета в Волгограде, держал голову смертельно раненного отца у себя на коленях и звал на помощь. О последних минутах жизни погибшего рассказала «Рен-ТВ» очевидица трагедии.

По словам женщины, рядом с отцом в момент случившегося находились двое мальчиков примерно девяти и шести лет. Старший ребёнок плакал и кричал, пока держал голову мужчины. Супруга погибшего находилась рядом в состоянии шока.

«Мы пришли через три-четыре минуты после выстрелов, около банкомата ещё валялись гильзы», — рассказала собеседница телеканала.

Очевидица также сообщила, что у мужчины были огнестрельные ранения груди, руки и паховой области. Спасти его не удалось — он скончался до приезда медиков.

Конфликт начался возле кассы, где 32-летний посетитель стал агрессивно вести себя с другими покупателями. Мужчина, пришедший в магазин с детьми, вступился за людей и сделал ему замечание. Когда оппонент направился к выходу, ссора продолжилась, после чего прозвучали выстрелы. Нападавший покинул место происшествия, однако позднее его задержали. У погибшего остались жена и четверо детей.