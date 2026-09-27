Шесть выстрелов у кассы: Многодетного отца расстреляли в «Магните» на глазах у маленьких сыновей

36-летнего отца четверых детей застрелили после конфликта в супермаркете «Магнит» в Красноармейском районе Волгограда. Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.

В Волгограде задержали мужчину после убийства покупателя в «Магните». Видео © Telegram / Волгоград Красноармейский

Трагедия произошла вечером 26 сентября в магазине на улице 50 лет Октября. 32-летний Владимир К. в торговом зале вёл себя агрессивно по отношению к другим покупателям, после чего погибший сделал ему замечание.

Когда Владимир направился к выходу, конфликт продолжился. По версии телеканала, второй мужчина пошёл за ним и попытался ударить, после чего оппонент открыл огонь. Очевидцы насчитали шесть выстрелов.

Пострадавший получил смертельные ранения. Мужчина воспитывал троих сыновей и полуторагодовалую дочь. В момент убийства двое мальчиков находились вместе с отцом в магазине.

Стрелявшего задержали в тот же день. Следственное управление СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Life.ru писал о другом семейном конфликте со стрельбой в Волгоградской области. В августе мужчина во время спора об имуществе открыл огонь по двум своим сыновьям: один погиб, второй получил ранения. Подозреваемого задержали и отправили в СИЗО. А весной в регионе мужчина устроил стрельбу во время конфликта на почве ревности: один человек погиб, ещё несколько пострадали.