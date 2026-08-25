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25 августа, 14:33

В Волгограде нашли застреленным участкового полиции

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

В Советском районе Волгограда нашли тело участкового полиции, рассказали журналистам в областном главке МВД. На нём обнаружили огнестрельное ранение. Офицеру было 24 года.

«В настоящее время проводится проверка», — сказал собеседник РИА «Новости». Как пишет V1.ru, тело обнаружили в кабинете правоохранителя.

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Матвей Константинов
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