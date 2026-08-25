В Волгограде нашли застреленным участкового полиции

В Советском районе Волгограда нашли тело участкового полиции, рассказали журналистам в областном главке МВД. На нём обнаружили огнестрельное ранение. Офицеру было 24 года.

«В настоящее время проводится проверка», — сказал собеседник РИА «Новости». Как пишет V1.ru, тело обнаружили в кабинете правоохранителя.

Ранее в челябинском Миассе нашли тело 15-летнего подростка. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства устанавливаются.