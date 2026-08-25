В Челябинской области нашли тело 15-летнего подростка, возбуждено дело

В Миассе Челябинской области обнаружили тело 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Страшную находку сделали минувшим днём.

«По данным следствия, днём 24 августа... На участке местности в посёлке Осьмушка города Миасса... Обнаружено тело» — говорится в сообщении. Следствие назначило необходимые экспертизы, обстоятельства смерти устанавливаются.

Ранее в Якутии нашли тело мужчины 1963 года рождения, который покинул территорию социального дома-интерната. В районе начались поиски. Пропавшего обнаружили в лесу, следов насильственной смерти нет.