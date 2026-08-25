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Регион
25 августа, 12:56

В Челябинской области нашли тело 15-летнего подростка, возбуждено дело

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru

В Миассе Челябинской области обнаружили тело 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Страшную находку сделали минувшим днём.

«По данным следствия, днём 24 августа... На участке местности в посёлке Осьмушка города Миасса... Обнаружено тело» — говорится в сообщении. Следствие назначило необходимые экспертизы, обстоятельства смерти устанавливаются.

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Матвей Константинов
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