В Челябинской области нашли тело 15-летнего подростка, возбуждено дело
Автомобиль Следственного комитета. Обложка © Life.ru
В Миассе Челябинской области обнаружили тело 15-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СК по региону. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Страшную находку сделали минувшим днём.
«По данным следствия, днём 24 августа... На участке местности в посёлке Осьмушка города Миасса... Обнаружено тело» — говорится в сообщении. Следствие назначило необходимые экспертизы, обстоятельства смерти устанавливаются.
Ранее в Якутии нашли тело мужчины 1963 года рождения, который покинул территорию социального дома-интерната. В районе начались поиски. Пропавшего обнаружили в лесу, следов насильственной смерти нет.
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