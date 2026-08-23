Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 14:09

В Якутии мужчина покинул дом-интернат, его тело нашли в лесу

Природа Якутии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Chudnikov

Природа Якутии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Chudnikov

В Алданском районе Якутии обнаружено тело мужчины, который покинул территорию социального дома-интерната в селе Ыллымах. Как рассказали в Службе спасения республики, постоялец 1963 года рождения пропал 21 августа.

«Спасатели <...> обследовали территорию села Ыллымах и прилегающие частные домовладения. Сегодня, 23 августа, поиски завершились. Его тело было обнаружено охотником  в 15 километрах от села Ыллымах в таежной местности», — говорится в сообщении. Видимые следы насильственной смерти отсутствуют.

В Северной Осетии уже сутки разыскивают пропавшую бабушку с амнезией
В Северной Осетии уже сутки разыскивают пропавшую бабушку с амнезией

Ранее стало известно об исчезновении 16-летней жительницы Новосибирска. Местоположение девушки неизвестно с 16 августа.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • МЧС России
  • ЧП
  • Происшествия
  • Саха (Якутия), Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar