В Якутии мужчина покинул дом-интернат, его тело нашли в лесу

В Алданском районе Якутии обнаружено тело мужчины, который покинул территорию социального дома-интерната в селе Ыллымах. Как рассказали в Службе спасения республики, постоялец 1963 года рождения пропал 21 августа.

«Спасатели <...> обследовали территорию села Ыллымах и прилегающие частные домовладения. Сегодня, 23 августа, поиски завершились. Его тело было обнаружено охотником в 15 километрах от села Ыллымах в таежной местности», — говорится в сообщении. Видимые следы насильственной смерти отсутствуют.

Ранее стало известно об исчезновении 16-летней жительницы Новосибирска. Местоположение девушки неизвестно с 16 августа.