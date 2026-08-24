Герой «Мужского/Женского» вместе с любовницей убил жену в ванной и выбросил тело

В Красноярском крае мужчина и его любовница убили его жену. Трагедия произошла в семье, которая до этого снималась в популярном ток-шоу «Мужское/Женское» — у них были постоянные скандалы, и ведущие пытались помочь супругам ради троих детей.

Иван завёл любовницу и ушёл из дома, но жена не давала развод. 14 августа он пришёл к ней в общежитие вместе с новой пассией, вспыхнула ссора. Иван несколько раз ударил жену головой о ванну, а потом задушил. Любовница держала женщину за ноги, чтобы та не вырвалась. Тело они вынесли во двор и завалили листвой. Его нашли почти через неделю — полиция быстро задержала убийц, пишет Baza.

Сейчас трое детей погибшей распределены: один у бабушки, двое в центре помощи. Ещё в 2023 году, когда вышла передача, подруга Елены пыталась лишить её прав из-за пьянства и плохого ухода за детьми, но женщина всё отрицала. Свекровь была готова взять внуков под опеку.

«Следственным отделом по Назаровскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней женщины и 36- летнего мужчины – жителей города Назарово. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц)», — говорится в сообщении регионального СК.

Ранее в Южно-Курильске задержали 38-летнего мужчину, который напал с ножом на двух женщин-преподавательниц. Одна из них погибла, вторую спасли очевидцы. После нападения нападавший угнал машину одной из жертв и скрылся. По предварительным данным, ночью мужчина караулил знакомых в подъезде на Курильском проспекте. Когда они вышли из квартиры, он ворвался внутрь и заставил их вернуться обратно.