Пять выстрелов в отца пятерых детей: В Волгограде возбудили уголовное дело после убийства в магазине

Уголовное дело возбуждено после убийства отца пятерых детей в одном из магазинов Волгограда. 32-летнего подозреваемого задержали, ему вменяют убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщили в региональном управлении СК России.

Преступление произошло вечером 26 сентября в сетевом магазине Красноармейского района. По версии следствия, между двумя посетителями торгового зала возник конфликт.

«Подозреваемый, находясь на территории сетевого магазина, в ходе возникшего конфликта произвёл не менее пяти выстрелов из имевшегося у него огнестрельного оружия в одного из посетителей торгового зала, после чего скрылся», — сообщили в СК.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что у погибшего остались пятеро детей.

Следователи возбудили дело по статьям об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении 32-летнего мужчины под стражу.