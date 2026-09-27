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Регион
Опубликовано 27 сентября, 10:37

Пять выстрелов в отца пятерых детей: В Волгограде возбудили уголовное дело после убийства в магазине

СК возбудил дело после убийства отца пятерых детей в магазине в Волгограде

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Уголовное дело возбуждено после убийства отца пятерых детей в одном из магазинов Волгограда. 32-летнего подозреваемого задержали, ему вменяют убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия, сообщили в региональном управлении СК России.

Преступление произошло вечером 26 сентября в сетевом магазине Красноармейского района. По версии следствия, между двумя посетителями торгового зала возник конфликт.

«Подозреваемый, находясь на территории сетевого магазина, в ходе возникшего конфликта произвёл не менее пяти выстрелов из имевшегося у него огнестрельного оружия в одного из посетителей торгового зала, после чего скрылся», — сообщили в СК.

От полученных ранений мужчина скончался на месте. Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что у погибшего остались пятеро детей.

Следователи возбудили дело по статьям об убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия. В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

Следствие намерено ходатайствовать о заключении 32-летнего мужчины под стражу.

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О преступлении Life.ru писал ранее. Изначально сообщалось, что у мужчины четверо детей, а стрелявший сделал шесть выстрелов.

Больше новостей о резонансных убийствах и расследованиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Никита Никонов
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