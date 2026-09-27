Приехала и слышала выстрелы: Жена многодетного волгоградца была рядом в момент убийства
Жена убитого в магазине Волгограда многодетного отца слышала выстрелы
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
Супруга многодетного отца, которого застрелили в супермаркете Волгограда, находилась рядом с магазином в момент убийства и слышала выстрелы. Об этом сообщает «Рен-ТВ» со ссылкой на источник.
Женщина подъехала к торговой точке на автомобиле, когда её муж вместе с детьми находился внутри. Самого нападения она не видела, однако слышала происходившее.
Трагедия произошла в супермаркете Красноармейского района Волгограда. По предварительным данным, один из посетителей вступил в конфликт с людьми возле кассы. Находившийся в магазине многодетный отец вмешался в перепалку и сделал мужчине замечание.
После этого конфликт продолжился. По словам очевидцев, нападавший пошёл вслед за мужчиной и несколько раз выстрелил в него. От полученных ранений пострадавший скончался. У него осталось пятеро детей.
Подозреваемого задержали. В МВД сообщили, что после стрельбы местный житель попытался скрыться с места преступления. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
В августе в Волгоградской области мужчина открыл огонь по двум своим сыновьям во время спора из-за имущества. Один из пострадавших погиб, второго госпитализировали с ранениями. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.
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