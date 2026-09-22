В Ленинградской области задержали убийцу, зарезавшего мужчину в подъезде

В городе Отрадное Кировского района Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской полиции.

21 сентября около 20:53 мск в дежурную часть поступило сообщение от очевидца. В подъезде дома на улице Ленина лежит человек с ножевым ранением. Прибывшие сотрудники обнаружили тело 34-летнего жителя Петербурга.

В тот же день около 22:30 у дома на улице Дружбы полицейские задержали 33-летнего жителя Ленинградской области. У него изъяли нож. Мужчину доставили в отдел, составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве и поместили в спецприёмник. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

Ранее сообщалось, что в московской Щербинке на улице Южный Квартал мужчина ходил по двору с ножом, громко кричал, вступал в конфликты с окружающими и угрожал прохожим и соседям. По словам очевидцев, он был в состоянии алкогольного опьянения. Одна из девушек пыталась его успокоить, но он продолжил кричать и угрожать одному из находившихся рядом людей.