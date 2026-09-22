Мужчина с ножом угрожал прохожим в московской Щербинке
Мужчина с ножом угрожал прохожим и соседям в московской Щербинке. Инцидент произошёл на улице Южный Квартал. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
Мужчина с ножом ходил по двору и угрожал прохожим в Москве. Видео © Telegram / SHOT
По словам очевидцев, мужчина по имени Артём ходил по двору с ножом, громко кричал и вступал в конфликты с окружающими. Жители утверждают, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Одна из девушек пыталась его успокоить, однако мужчина продолжил кричать и угрожать одному из находившихся рядом людей.
Местные жители сообщили, что вызвали сотрудников МВД. Информации о пострадавших, а также о задержании мужчины на момент публикации не приводилось.
Ранее вооружённого ножом мужчину задержали возле станции метро «Владимирская» в Санкт-Петербурге. Он вышел на проезжую часть, а затем направился к компании молодых людей у бара. Очевидцы вызвали Росгвардию и до приезда сотрудников пытались не подпускать мужчину к окружающим. После предупредительного выстрела он не бросил нож, однако позднее отдал его одному из молодых людей по его просьбе. После этого силовики задержали мужчину.
Больше новостей о задержаниях и происшествиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.
Обложка © Telegram / SHOT