В Петербурге задержали неадеквата, напавшего с ножом на женщину у метро

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревают в нападении с ножом на женщину возле станции метро «Проспект Большевиков». Об этом сообщил Telegram-канал «Фонтанка SPB Online».

Нападение произошло днём 12 сентября. 37-летняя петербурженка вместе с подругой пила кофе на скамейке, когда к ней подошёл неизвестный. Мужчина внезапно ударил женщину ножом и спокойно ушёл. Пострадавшая и её подруга не были знакомы с нападавшим и не вступали с ним в конфликт.

Ранее Life.ru сообщал, что после нападения женщине провели сложную операцию. Врачи удалили ей селезёнку и зашили желудок. Ранение пришлось в область левого лёгкого. После операции пациентку перевели из реанимации, она постепенно приходит в себя.

Причины нападения устанавливаются. Подробности задержания подозреваемого пока не раскрываются.