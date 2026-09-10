Лудоман из Петербурга убил мать и заморозил тело из-за спущенных на ставки денег

Боязнь разоблачения из-за денег, тайком потраченных на ставки, могла стать причиной убийства 64-летней женщины в Санкт-Петербурге. Как сообщает SHOT, её 42-летний сын напал на мать, когда та пересчитывала деньги и могла обнаружить пропажу.

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По данным телеграм-канала, всё произошло в квартире на Ленинском проспекте. Мужчина похитил часть материнских накоплений и проиграл их на ставках, а затем, опасаясь, что женщина заметит недостачу, нанёс ей не менее пяти ударов ножом в живот.

После этого петербуржец перенёс тело матери в другую комнату и спрятал его в морозилке. Там погибшая находилась 18 дней. Спустя почти три недели мужчина сам пришёл к правоохранителям и признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело, фигуранту предстоит пройти психиатрическую экспертизу.

Как пишет канал, ранее петербуржец уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой. Преступление против матери, по данным SHOT, произошло накануне его 42-летия. Также сообщается, что у мужчины зарегистрировано ИП, связанное с производством замороженных десертов.