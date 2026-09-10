Сын убил мать и спрятал её тело в морозилке в Петербурге

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после обнаружения тела женщины в морозильной камере квартиры на Ленинском проспекте. По подозрению в убийстве задержали её сына, который сам рассказал о случившемся сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, вечером 9 сентября мужчина подошёл к патрульному наряду вневедомственной охраны и заявил, что во время ссоры убил мать. Прибывшие на место сотрудники обнаружили тело женщины в морозильной камере.

В отношении задержанного возбудили дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина состоит на учёте, ему назначили комплекс судебных экспертиз, включая психолого-психиатрическую.

Следователи осмотрели место происшествия и изъяли необходимые следы. Решается вопрос об избрании меры пресечения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Похожее дело недавно расследовали в Подмосковье: 43-летнюю доцентку МГУ Анну Каменеву нашли мёртвой в доме в Жуковке. По обвинению в убийстве женщины арестовали её 17-летнего сына. Позже раскрылись новые детали дела об убийстве доцента МГУ.