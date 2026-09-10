Пистолет отца и международный розыск: Раскрыты детали дела об убийстве доцента МГУ

Предполагаемым непосредственным исполнителем убийства доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой может быть 19-летний Мансур М. По данным Telegram-канала 112, молодого человека объявили в международный розыск.

10 сентября московский суд заочно избрал скрывающемуся от следствия фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу. Сам факт заочного ареста и международного розыска предполагаемого исполнителя подтверждают источники ТАСС в правоохранительных органах.

112 утверждает, что на месте преступления нашли пистолет, принадлежащий отцу подозреваемого. Вторым обвиняемым по делу проходит 17-летний сын погибшей. Тверской суд Москвы ещё 27 августа отправил подростка в СИЗО до 25 октября. Ему предъявлено обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.

43-летнюю Анну Каменеву нашли мёртвой 26 августа в её доме в подмосковной Жуковке. На теле была резаная рана шеи, а в доме обнаружили травматический пистолет и гильзы. МГУ подтвердил гибель преподавательницы, которая с 2011 года работала доцентом кафедры экономических и финансовых расследований.

Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и депутата Госдумы Гаджи Махачева. Он погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в 2013 году. Ранее Life.ru сообщал об аресте 17-летнего сына Каменевой по делу об убийстве матери. Подросток останется под стражей как минимум до 25 октября.