«Расколют быстро»: Криминалист назвал возможные мотивы убийства жены экс-вице-премьера Дагестана
Криминалист Игнатов: Убийство Анны Каменевой могло произойти из-за кровной мести
Анна Каменева. Обложка © audit.msu.ru
Кровная месть могла стать причиной убийства супруги бывшего вице-премьера Дагестана Анны Каменевой. Такую версию в беседе с Life.ru не исключил криминалист Михаил Игнатов. По мнению специалиста, злоумышленник мог знать о высоком достатке семьи и проникнуть в дом ради наживы, а хозяйку устранил как нежелательного свидетеля, знавшего его в лицо.
Мотивы здесь могут быть разные, абсолютно разные. Здесь могут от банального — «из корыстных побуждений». То есть он (Подозреваемый в убийстве, друг сына погибшей. — Прим. Life.ru) знал, видел, что сын, его друг, товарищ, приятель, живёт очень зажиточно. У них всё есть, у них хорошие там автомобили, у них прекрасный дом, они хорошо одеваются. Он понял, что в доме есть какие-то серьёзные деньги. Вот это один из первых вариантов.
Эксперт также допустил, что причиной трагедии могла стать кровная месть. Игнатов отметил, что традиции региона и возможные неприязненные отношения между семьями не позволяют исключать сценарий, при котором молодой человек мстил за деятельность бывшего супруга погибшей.
Высокая скорость раскрытия дела, вероятно, обеспечена современными технологиями. Изучение записей с камер наблюдения позволило оперативникам быстро отследить действия преступника и обнаружить того, кто последним выходил из здания. Сейчас с задержанным работают следователи. Игнатов полагает, что подозреваемый в силу молодого возраста вряд ли будет долго скрывать обстоятельства случившегося.
«Я думаю, что он даст показания. Всё-таки в таком возрасте его расколоть очень быстро можно будет», — резюмировал специалист.
Дальнейший ход расследования прояснит истинные мотивы нападавшего. Ключевым этапом станет допрос, который поможет установить, действовал ли парень в одиночку или имел сообщников, а также подтвердить одну из версий следствия.
Напомним, в Подмосковье была найдена убитой вдова бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева Анна Каменева. Тело 43-летней женщины обнаружили в её доме в деревне Жуковка. У неё было перерезано горло, на месте преступления нашли травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце. Были задержаны 17-летний сын погибшей и 18-летний друг молодого человека. Обстоятельства убийства и роль каждого из задержанных сейчас устанавливаются.
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