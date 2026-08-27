«Расколют быстро»: Криминалист назвал возможные мотивы убийства жены экс-вице-премьера Дагестана

Мотивы здесь могут быть разные, абсолютно разные. Здесь могут от банального — «из корыстных побуждений». То есть он (Подозреваемый в убийстве, друг сына погибшей. — Прим. Life.ru) знал, видел, что сын, его друг, товарищ, приятель, живёт очень зажиточно. У них всё есть, у них хорошие там автомобили, у них прекрасный дом, они хорошо одеваются. Он понял, что в доме есть какие-то серьёзные деньги. Вот это один из первых вариантов.