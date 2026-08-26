За убийство вдовы экс-вице-премьера Дагестана задержан 18-летний друг её сына

В Подмосковье задержали 18-летнего парня по подозрению в убийстве Анны Каменевой — вдовы бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. По данным SHOT, задержанный оказался другом сына погибшей.

Тело 43-летней женщины обнаружили в её доме в деревне Жуковка. У Каменевой было перерезано горло. В помещении нашли следы крови, испачканное кровью полотенце, а также травматический пистолет и гильзы.

По подозрению в расправе правоохранители задержали 18-летнего знакомого сына хозяйки дома.

Каменева работала доцентом МГУ на кафедре экономических и финансовых расследований. В 2013 году она вместе с мужем и тремя детьми попала в тяжёлое ДТП на Кутузовском проспекте. Гаджи Махачев тогда погиб на месте.

В декабре 2013 года Гаджи Махачев погиб в крупном ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Он занимал пост вице-премьера Дагестана и ранее был депутатом Госдумы. К слову, он сам рассказывал Life News о неоднократных покушениях на него. По его словам, охрана появилась у него ещё после противостояния с Шамилем Басаевым, который назначал награду за его голову.