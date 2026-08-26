В лесу под Можайском мужчина зарезал женщину ради сумки и телефона

Следственное управление СК России по Московской области информирует о завершении расследования уголовного дела в отношении гражданина, обвиняемого в убийстве женщины в Можайском городском округе и хищении её личного имущества. Материалы дела переданы для дальнейшего рассмотрения.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой с применением оружия), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем)», — рассказали в Telegram-канале ведомства.

В июле прошлого года фигурант совершил разбойное нападение на женщину, в ходе которого нанёс ей смертельные ножевые ранения. Завладев личными вещами потерпевшей — сумкой и мобильным телефоном, — злоумышленник скрылся с места преступления. В дальнейшем, пытаясь избежать уголовной ответственности, он совершил угон транспортного средства, принадлежащего его знакомому. В настоящее время подозреваемый задержан, расследование завершено, материалы дела переданы в суд для вынесения приговора.

Ранее в Кузбассе суд арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в похищении пятилетнего ребёнка в Новокузнецке. Мальчик пропал в понедельник во дворе своего дома, но уже на следующий день был обнаружен живым и здоровым в ходе поисковой операции.