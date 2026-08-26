Вдова экс-депутата Госдумы найдена убитой в Подмосковье — под подозрением подросток

В коттеджном посёлке Жуковка-3 в Московской найдена убитой 43-летняя Анна Каменева — вдова бывшего депутата Госдумы Гаджи Махачева. Об этом сообщает Mash.

По подозрению в причастности к случившемуся задержан приятель её 17-летнего сына.

На месте происшествия правоохранители нашли травматическое оружие и стреляные гильзы. В помещении также были заметны пятна крови и испачканное полотенце.

Анна Каменева преподавала уголовное право в МГУ. Её супруг погиб 19 декабря 2013 года в аварии на Кутузовском проспекте в Москве: его внедорожник врезался в ограждение, после чего столкнулся с другими машинами.

Гаджи Махачев был депутатом Госдумы с 2003 по 2007 год. Занимал пост зампреда Правительства Дагестана в 1998-1999 и 2013 годах. С 2007 по 2013 год был постпредом Дагестана при президенте России. Погиб в 2013 году в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. В 1992 и 2003 годах пережил два покушения. Третье покушение в 2006 году предотвратили сотрудники ФСБ.