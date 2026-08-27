После убийства вдовы экс-вице-премьера Дагестана задержали её 17-летнего сына

В Подмосковье задержан 17-летний сын доцента Высшей школы государственного аудита МГУ Анны Каменевой, найденной убитой в своём доме в Жуковке. Молодого человека проверяют на возможную причастность к преступлению, сообщает РИА «Новости».

Обстоятельства убийства и роль задержанного сейчас устанавливаются.

Ранее тело Каменевой ранее обнаружили в подмосковной Жуковке с признаками насильственной смерти. Женщине перерезали горло, а на месте обнаружили кровь, испачканное полотенце, травматический пистолет и гильзы. Каменева была вдовой бывшего депутата Госдумы Гаджи Махачева, погибшего в ДТП в 2013 году.