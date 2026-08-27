Сына экс-вице-премьера Дагестана арестовали по делу об убийстве матери
17-летнего сына бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева отправили под арест по делу об убийстве его матери — 43-летней преподавательницы МГУ Анны Каменевой. Как передаёт корреспондент Life.ru из зала суда, подросток останется под стражей до 25 октября.
Молодой человек в зале суда. Видео © Life.ru
Несовершеннолетнему предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц. Ранее по подозрению в причастности к преступлению силовики задержали его 17-летнего приятеля.
Тело Каменевой обнаружили в её доме в элитном коттеджном посёлке в Подмосковье. Женщину нашли с перерезанным горлом. На месте преступления нашли травматический пистолет, гильзы, следы крови и испачканное полотенце. Были задержаны 17-летний сын погибшей и его друг.
Анна Каменева была вдовой бывшего вице-премьера Дагестана и экс-депутата Госдумы Гаджи Махачева. Он погиб в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве в 2013 году. В момент той аварии в Mercedes вместе с Махачевым находились Анна и трое их детей.
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