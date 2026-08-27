«Наследство на крови»: за что в элитной Жуковке могли убить вдову Махачева и при чём тут первая жена Оглавление Трагедия в Жуковке-3: что нашли на месте убийства Снайпер, ополчение и покушения: легенда Дагестана Гаджи Махачев Кандидат наук и гражданская жена: кем была убитая Анна Каменева От Жуковки до Швейцарии: как Каменева тратила миллионы мужа В истории убийства в Подмосковье Анны Каменевой — вдовы вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева — может появиться новый поворот. Силовики не сбрасывают со счётов версию семейных разборок из-за наследства чиновника. Подробно — в Life.ru. 27 августа, 13:04 5296 5296 Споры за наследство Махачева дошли до убийства в Подмосковье. Коллаж © Life.ru, фото © audit.msu.ru, © ТАСС / Евгений Костин, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Трагедия в Жуковке-3: что нашли на месте убийства

Напомним, тело Каменевой с резаной раной шеи нашли в коттеджном посёлке Жуковка-3 в Подмосковье. На месте оперативники обнаружили следы крови, полотенце с бурыми пятнами, травматический пистолет и гильзы. По подозрению в убийстве задержан приятель её 17-летнего сына — 18-летний уроженец Чечни, постоянно проживающий в Испании. Допрашивают и сына убитой.

Предположительно, в этом доме в Жуковке произошло убийство Каменевой. Фото © yandex.ru/maps

Семья Махачева и Каменевой уже попадала в странное ДТП в 2013 году. В ней и погиб вице-премьер. Анна Каменева и трое их детей выжили, получив травмы различной степени тяжести.

Многочисленная родня сразу предъявила претензии на наследство. В частности, на него с тех пор претендует первая и официальная жена Махачева — Аминат Шарипова. На пике выяснения отношений Каменевой даже казалось, что соперница якобы собиралась отнять у неё всё, включая общих детей, и воспитать их по дагестанским обычаям.

Анна Каменева. Фото © audit.msu.ru

Снайпер, ополчение и покушения: легенда Дагестана Гаджи Махачев

Для Дагестана Гаджи Махачев — личность легендарная. Он доктор юридических наук, профессор. В 90-х работал заместителем председателя Правительства Дагестана. Во время вторжения чеченских бандформирований в Дагестан в 1999 году возглавил народное ополчение Ботлихского района. После этого пошёл в Госдуму, а вскоре ему предложили пост постпреда Дагестана при президенте России.

За два месяца до гибели Махачев стал вице-президентом республики. За свою жизнь он пережил три покушения, при этом самое опасное случилось в 2003 году на выходе из Дагестанского госуниверситета — карауливший его снайпер с расстояния 600 метров выстрелил в сердце, однако пуля попала в руку, которой Махачев в тот момент поднёс сотовый телефон к уху.

В 2013 году семья ехала по Кутузовскому проспекту в Москве на Mercedes GL-500. Согласно официальным данным, Махачев «поздно заметил ограждение из-за ремонтных работ, протаранил бетонные блоки, затем врезался в четыре автомобиля». На момент гибели ему было 62 года.

Судя по данным бизнес-реестров, семья Гаджи Махачева контролировала, например, нефтяную компанию с годовым доходом в 3 млрд рублей.

Гаджи Махачев. Фото © ТАСС / Евгений Костин

По данным СМИ, от Махачева родне осталось 7 участков земли общей площадью 113 тыс. кв. метров. Шесть домов, четыре квартиры, нежилые помещения, акции, дивиденды, доли в компаниях. Кроме российской много недвижимости осталось и во Франции.

Кандидат наук и гражданская жена: кем была убитая Анна Каменева

Анна Каменева, похоже, была студенткой Махачева. Они познакомились в 2001 году, когда девушка училась на втором курсе юридического факультета МГУ. В 2009 году с отличием окончила факультет «Психология образования» Московского городского психолого-педагогического университета, завершила аспирантуру юрфака МГУ и защитила кандидатскую диссертацию, получив степень кандидата юридических наук.

В 2017 году ей было присвоено учёное звание доцента. Работала доцентом кафедры экономических и финансовых расследований Высшей школы государственного аудита МГУ, и там же преподавала уголовное право.

За 12 лет совместной жизни Каменева родила Махачеву четверых детей — двух дочерей и двух сыновей. При этом официально пара в браке не состояла. Именно это обстоятельство дало почву для выяснения отношений Каменевой с роднёй Махачева. Известно, что всего у него было 10 детей от разных женщин.

От Жуковки до Швейцарии: как Каменева тратила миллионы мужа

Как стало известно Life.ru, в последнее время Каменева действительно проживала в посёлке Жуковка под Москвой, а в столице она была зарегистрирована в высотке в престижном районе Хорошёво-Мневники на улице Маршала Тухачевского. В этом доме семье, похоже, принадлежало от двух до 5 квартир. При этом средняя цена за квадратный метр в этом доме кусается — около 450 тыс. рублей.

Жизнь гражданской жены Махачева была насыщена поездками, в том числе на престижные курорты — Каменеву часто видели на Мальдивах, в Дубае, в Швейцарии, бывала в Чехии, Италии, Испании, США, Корее и во Франции.

Передвигаться по Москве юрист предпочитала на автомобилях Toyota Land Cruiser.

Авторы Евгений Кузнецов