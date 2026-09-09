«Не позорь семью»: В Дагестане мужчина хладнокровно расправился с бывшей женой и её дочерью

В Республике Дагестан выясняются обстоятельства жестокого вооружённого нападения на сотрудниц ресторана, в результате которого погибли две женщины. Подозреваемым оказался бывший муж одной из жертв, пришедший на её работу с оружием.

По информации Telegram-канала SHOT, инцидент произошёл в заведении под названием «Золотая вилка». 46-летний местный житель ворвался в помещение, где работала его 45-летняя экс-супруга. Мужчина в агрессивной форме потребовал от женщины немедленно написать заявление на увольнение. Нападавший утверждал, что работа в общепите «позорит семью», и настаивал, чтобы она занималась исключительно воспитанием их пятерых несовершеннолетних детей.

Получив решительный отказ, злоумышленник выхватил пистолет. Когда женщина попыталась спастись бегством, он открыл огонь и несколько раз выстрелил ей в спину — от полученных травм пострадавшая скончалась. На крики матери бросилась её 23-летняя дочь, также трудившаяся в этом заведении. Разъяренный мужчина не пощадил и девушку: он тяжело ранил её из огнестрельного оружия. Спасти молодую женщину медикам не удалось, она скончалась в реанимационном отделении больницы.

Преступник был оперативно задержан правоохранительными органами на месте или по горячим следам. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух лиц. За совершение столь тяжкого преступления фигуранту грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Расследование продолжается.

Тем временем в Москве расследуют убийство 43-летней Анны Каменевой — доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Гаджи Махачева. Уже на следующий день после трагедии правоохранители задержали 17-летнего сына погибшей, младшего ребёнка Махачева. Ему предъявили обвинение в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору.