Россиянин приревновал любимую к собутыльнику и расчленил его
Житель Видного убил собутыльника, приревновав к нему сожительницу
Житель Видного обвинён в убийстве знакомого на почве ревности. Обложка © Telegram / СК Подмосковья
Житель подмосковного Видного предстанет перед судом по обвинению в убийстве 36-летнего знакомого. Мужчина во время застолья приревновал приятеля к своей сожительнице, после чего ударил его ножом в шею. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Житель Видного обвинён в убийстве знакомого на почве ревности. Видео © Telegram / СК Подмосковья
Как установили следователи, конфликт произошёл 25 августа в квартире 34-летнего обвиняемого. Мужчины вместе распивали спиртное, однако застолье переросло в ссору из-за ревности хозяина жилья к своей сожительнице. Во время выяснения отношений фигурант схватил нож и нанёс приятелю удар в область шеи. Полученная рана оказалась смертельной — мужчина скончался прямо на месте.
Чтобы скрыть следы произошедшего, обвиняемый расчленил тело и вынес останки из квартиры. Их он оставил в овраге неподалёку от дома. Через несколько дней мужчина сам сообщил правоохранителям о случившемся, после чего его задержали. Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого под стражу.
Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, провели допросы и проверку показаний на месте. Кроме того, правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую экспертизы. Сбор доказательств по уголовному делу продолжается.
Ранее сообщалось, что в Индии расследуют убийство 38-летней Хаятун Ниши, которая на момент смерти была беременна. К расправе над женщиной причастны супруги — муж погибшей состоял с ней в любовных отношениях. Останки убитой расчленили, поместили в красный чемодан и отправили поездом на другой конец страны. Трагедия получила огласку 5 августа в Агре.
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