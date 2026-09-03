Россиянин приревновал любимую к собутыльнику и расчленил его

Житель подмосковного Видного предстанет перед судом по обвинению в убийстве 36-летнего знакомого. Мужчина во время застолья приревновал приятеля к своей сожительнице, после чего ударил его ножом в шею. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Житель Видного обвинён в убийстве знакомого на почве ревности. Видео © Telegram / СК Подмосковья

Как установили следователи, конфликт произошёл 25 августа в квартире 34-летнего обвиняемого. Мужчины вместе распивали спиртное, однако застолье переросло в ссору из-за ревности хозяина жилья к своей сожительнице. Во время выяснения отношений фигурант схватил нож и нанёс приятелю удар в область шеи. Полученная рана оказалась смертельной — мужчина скончался прямо на месте.

Чтобы скрыть следы произошедшего, обвиняемый расчленил тело и вынес останки из квартиры. Их он оставил в овраге неподалёку от дома. Через несколько дней мужчина сам сообщил правоохранителям о случившемся, после чего его задержали. Суд по ходатайству следствия отправил обвиняемого под стражу.

Следователи и криминалисты уже осмотрели место происшествия, провели допросы и проверку показаний на месте. Кроме того, правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления и назначили судебно-медицинскую, психолого-психиатрическую и молекулярно-генетическую экспертизы. Сбор доказательств по уголовному делу продолжается.

Ранее сообщалось, что в Индии расследуют убийство 38-летней Хаятун Ниши, которая на момент смерти была беременна. К расправе над женщиной причастны супруги — муж погибшей состоял с ней в любовных отношениях. Останки убитой расчленили, поместили в красный чемодан и отправили поездом на другой конец страны. Трагедия получила огласку 5 августа в Агре.