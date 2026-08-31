Одного человека убили и 13 ранили в перестрелке в парке Чикаго

Один человек погиб, ещё 13 получили ранения после стрельбы в Washington Park в Чикаго. Инцидент произошёл ночью 29 августа во время массового собрания в парке. Об этом сообщает CBS Chicago.

По данным полиции, около 23:37 правоохранители находились в районе Cottage Grove Avenue и 55th Street и пытались разогнать собравшихся. В этот момент неизвестные открыли огонь по людям. В результате стрельбы пострадали несколько человек.

Перестрелка в Чикаго. Видео © X / World In Last 24hr

35-летний мужчина получил множественные огнестрельные ранения. Его доставили в медицинский центр Чикагского университета, где врачи констатировали смерть. Остальные попали в больницы с огнестрельными ранениями плеч, ног, рук и груди.

Полиция задержала одного человека и изъяла оружие. Свидетели также рассказывали правоохранителям о человеке с винтовкой AR-15. При стрельбе ни один полицейский не пострадал.

Ранее в Марселе произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, ещё четверо получили ранения. Нападавшие подъехали к группе людей на мотоцикле, после чего пассажир открыл огонь. Инцидент произошёл вскоре после полуночи на улице Амьен в третьем округе города.