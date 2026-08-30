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30 августа, 17:23

В Подмосковье задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

Сотрудник полиции. Обложка © Life.ru

В подмосковном Одинцово задержали молодого человека, который открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, предположительно, несколько выстрелов было сделано из охолощённого пистолета. Пострадавших нет.

«Правонарушитель 2002 года рождения был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оружие изъято, оно будет направлено на экспертизу», — говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Один человек погиб и четверо ранены при ночной стрельбе в Марселе
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Ранее в Красноярске задержали мужчину, который открыл стрельбу около школы. Фигуранта с предметом, похожим на пистолет, заметила учительница. Она позвонила в экстренные службы.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Матвей Константинов
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