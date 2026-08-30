В Подмосковье задержали мужчину, открывшего стрельбу из окна

В подмосковном Одинцово задержали молодого человека, который открыл стрельбу из окна многоквартирного дома. Как сообщили в пресс-службе областного главка МВД, предположительно, несколько выстрелов было сделано из охолощённого пистолета. Пострадавших нет.

«Правонарушитель 2002 года рождения был доставлен в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Оружие изъято, оно будет направлено на экспертизу», — говорится в сообщении. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее в Красноярске задержали мужчину, который открыл стрельбу около школы. Фигуранта с предметом, похожим на пистолет, заметила учительница. Она позвонила в экстренные службы.