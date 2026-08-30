Один человек погиб и четверо ранены при ночной стрельбе в Марселе

Один человек погиб и ещё четверо получили ранения в результате стрельбы в Марселе на юге Франции. Нападавшие скрылись с места происшествия на мотоцикле, пишет BFMTV.

Стрельба произошла вскоре после полуночи на улице Амьен в третьем округе города. По данным французских СМИ, двое мужчин подъехали к бару на двухколёсном транспорте, после чего пассажир открыл огонь по находившимся на террасе людям.

Погиб 20-летний мужчина. Ещё четверо получили ранения, один из них находится в критическом состоянии. Троих пострадавших в возрасте от 18 до 23 лет госпитализировали, ещё один, предположительно несовершеннолетний, покинул место происшествия самостоятельно.

Стрелявший и управлявший мотоциклом мужчина скрылись. Информации об их задержании пока нет.

Прокуратура Марселя возбудила дело об убийстве и покушении на убийство в составе организованной группы, а также об участии в преступном сообществе. Расследованием занимаются правоохранительные органы города.

Одна из основных версий — конфликт, связанный с незаконным оборотом наркотиков. Район, где произошла стрельба, находится неподалёку от квартала Bel Horizon, известного несколькими точками наркоторговли, однако точный мотив нападения пока не установлен.

Ранее Life.ru сообщал о другом тяжёлом происшествии во Франции. В Кане 26-летнему водителю предъявили обвинения в преднамеренном убийстве двух человек и покушении на убийство после наезда на группу людей. В результате погибли двое граждан Афганистана, ещё девять человек получили травмы. Подозреваемого заключили под стражу, а следствие исключило террористическую версию и продолжило устанавливать мотив случившегося.