Во Франции водителя обвинили в преднамеренном убийстве после наезда на людей

Во французском Кане 26-летнему водителю предъявили обвинения в преднамеренном убийстве двух человек и покушении на убийство после наезда автомобиля на группу пешеходов. Мужчину заключили под стражу.

Трагедия произошла вечером 26 августа в районе железнодорожного вокзала. По данным прокуратуры, водитель направил автомобиль на находившихся у дороги людей. Погибли двое граждан Афганистана — мужчины 35 и 28 лет, ещё девять человек получили травмы.

Подозреваемый — 26-летний гражданин России чеченского происхождения, законно находившийся во Франции. Его задержали примерно через час после происшествия в Уистреаме, примерно в 20 километрах от Кана. Следствие утверждает, что мужчина пытался избавиться от повреждённой машины, сбросив её в устье реки Орн.

Незадолго до наезда в районе вокзала произошёл конфликт между группой молодых людей и будущим подозреваемым. Прокуратура говорит о «контексте враждебности между сообществами», однако точный мотив преступления пока устанавливается. Версию о террористическом характере нападения следствие исключило.

Среди раненых — граждане Афганистана, Судана и Египта в возрасте от 17 до 36 лет. Расследование теперь продолжат следственные судьи, а предъявленные водителю обвинения предусматривают вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Life.ru сообщал о самом наезде в Кане. На тот момент местные власти сообщали об одном погибшем и десяти пострадавших, а подозреваемого уже успели задержать в соседнем Уистреаме. Прокуратура тогда подчёркивала, что расследование только началось и говорить о мотиве преждевременно. Позднее число погибших выросло до двух, а следствие переквалифицировало дело в преднамеренные убийства и покушение на убийство.