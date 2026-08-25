18-летний парень на Infiniti сбил пешехода в Улан-Удэ и перевернулся

В Советском районе Улан-Удэ устанавливаются обстоятельства серьёзного ДТП, произошедшего на улице Балтахинова. Около 22:30 18-летний водитель автомобиля Infiniti сбил 52-летнего мужчину вне зоны пешеходного перехода. Об этом сообщили в региональном ведомстве.

В Улан-Удэ автомобиль сбил пешехода и опрокинулся, пострадали два человека. Видео © VK / МВД по Республике Бурятия

В результате аварии пострадали два человека: пешеход и 75-летняя пассажирка автомобиля. Оба с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Бурятскую республиканскую клиническую больницу.

«По предварительным данным, около 22:30 на улице Балтахинова 18-летний водитель автомобиля «Инфинити» (стаж вождения 6 месяцев) вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 52-летнего мужчину, после чего автомобиль опрокинулся», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что массовая авария с участием четырёх легковых автомобилей произошла на внутреннем кольце КАД в Ленинградской области. В результате столкновения пострадали двое маленьких детей – их доставили в больницу.