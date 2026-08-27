Выходец из России за рулём авто протаранил толпу людей во французском Кане

Один человек погиб и ещё десять пострадали после того, как водитель намеренно направил автомобиль на группу людей возле железнодорожного вокзала во французском Кане. Подозреваемого задержали спустя некоторое время в соседнем городе Уистреам.

Инцидент произошёл вечером 26 августа около 22:15. По словам префекта департамента Кальвадос Давида Кливьера, автомобиль «намеренно въехал в пешеходов», находившихся на улице напротив вокзала.

Семеро пострадавших получили тяжёлые травмы, ещё трое — ранения меньшей степени тяжести. По предварительным данным местных властей, все пострадавшие — мужчины в возрасте от 17 до примерно 40 лет.

Незадолго до наезда неподалёку произошла драка. Следствие сейчас устанавливает, был ли конфликт непосредственно связан с действиями водителя.

После произошедшего автомобилист скрылся. Полиция задержала его в Уистреаме примерно в 20 километрах от Кана. Подозреваемому 26 лет, он родился в России. По данным префекта, мужчина ранее попадал в поле зрения полиции только из-за нарушений правил дорожного движения и не числился в базах спецслужб.

Прокуратура открыла расследование по статьям об убийстве и умышленном насилии с применением оружия — в данном случае автомобиля. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и восстанавливают обстоятельства произошедшего.

Версию теракта на данный момент правоохранительные органы не рассматривают как основную. Заместитель прокурора Кана Филипп Леонардо подчеркнул, что расследование только началось, поэтому окончательно говорить о мотивах водителя пока рано.

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