17 мая, 09:31

Премьер Италии Мелони прервала визит на Кипр из-за тарана толпы в Модене

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikeDotta

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прервала свой официальный визит на Кипр. Причиной стало чрезвычайное происшествие в городе Модена, где мужчина на автомобиле протаранил толпу пешеходов. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.

Вечером 16 мая мужчина на машине въехал в людей на центральной улице Виа Эмилия. В результате пострадали более десяти человек. Затем злоумышленник вышел из машины с ножом и ранил одного из очевидцев, пытавшихся его задержать.

Нападавшего удалось обезвредить. Его личность установлена. Выяснилось, что он ранее лечился в психиатрической клинике. В его квартире не нашли свидетельств приверженности экстремистской идеологии.

Мелони вылетела из Афин в Модену. Вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой она намерена посетить пострадавших в местных больницах.

Вице-премьер Италии раскрыл имя мужчины, наехавшего на людей в Модене

Ранее появилось видео жуткого ЧП из центра итальянской Модены, где водитель на высокой скорости протаранил пешеходов. В результате наезда погибли как минимум два человека, ещё несколько получили ранения.

Дарья Денисова
