Премьер Италии Мелони прервала визит на Кипр из-за тарана толпы в Модене
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikeDotta
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прервала свой официальный визит на Кипр. Причиной стало чрезвычайное происшествие в городе Модена, где мужчина на автомобиле протаранил толпу пешеходов. Об этом сообщает газета Corriere della Sera.
Вечером 16 мая мужчина на машине въехал в людей на центральной улице Виа Эмилия. В результате пострадали более десяти человек. Затем злоумышленник вышел из машины с ножом и ранил одного из очевидцев, пытавшихся его задержать.
Нападавшего удалось обезвредить. Его личность установлена. Выяснилось, что он ранее лечился в психиатрической клинике. В его квартире не нашли свидетельств приверженности экстремистской идеологии.
Мелони вылетела из Афин в Модену. Вместе с президентом Италии Серджо Маттареллой она намерена посетить пострадавших в местных больницах.
Ранее появилось видео жуткого ЧП из центра итальянской Модены, где водитель на высокой скорости протаранил пешеходов. В результате наезда погибли как минимум два человека, ещё несколько получили ранения.
