Вице-премьер Италии раскрыл имя мужчины, наехавшего на людей в Модене
Вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини назвал имя мужчины, который за рулём автомобиля наехал на людей в городе Модена. Соответствующую публикацию политик разместил в социальной сети X. Согласно сообщению Сальвини, нападавшего зовут Салим эль Кудри.
Издание New York Times также отмечает, что подозреваемый является итальянцем во втором поколении.
Ранее появилось видео жуткого ДТП из центра итальянской Модены, где водитель на высокой скорости протаранил пешеходов. В результате наезда погибли как минимум два человека, ещё несколько получили ранения. Полиция задержала предполагаемого виновника инцидента. Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер подтвердил, что у водителя были психические проблемы. Ранее СМИ также писали о странном поведении мужчины во время задержания.
