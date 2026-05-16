Появилось видео наезда авто на пешеходов в центре итальянской Модены

Появилось видео жуткого ДТП из центра итальянской Модены, где, как водитель на высокой скорости протаранил пешеходов.

Видео © Telegram/Giubbe Rosse

Инцидент произошёл на улице Виа Эмилия. Машина двигалась со стороны Ларго Гарибальди, после чего выехала на тротуар, сбила велосипедиста и наехала на женщину. Мэр Модены Массимо Меццетти сообщил, что именно она получила наиболее серьёзные травмы.

За рулём находился 31-летний итальянец марокканского происхождения, проживающий в провинции Модена. После наезда он попытался скрыться с ножом в руке. Один из прохожих, решивший, что водитель сам пострадал, открыл дверь машины, после чего мужчина выбежал наружу.

Corriere Adriatico пишет, что беглец ранил человека, который пытался его остановить. Позже подозреваемого задержали полицейские на пересечении улиц Руа Пиоппа и Корсо Адриано. Сейчас его допрашивают.

Очевидцы рассказали, что машина внезапно резко ускорилась и двигалась прямо к обочине. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони внимательно следит за ситуацией и находится на связи с министром внутренних дел Маттео Пьянтедози.