В Берлине задержали предполагаемого пассажира автомобиля, въехавшего в толпу

Немецкие полицейские задержали ещё одного человека после наезда автомобиля на группу людей в центре Берлина. По версии следствия, мужчина находился в салоне машины во время происшествия. Об этом сообщила радиостанция RBB.

Задержание прошло в ночь после инцидента, однако известно о нём стало только сейчас. Предполагаемым пассажиром оказался гражданин Ирана. Следователи считают, что он ехал в автомобиле в момент, когда тот врезался в группу людей в районе парка Тиргартен.

Напомним, что инцидент произошёл вечером в районе берлинского парка Тиргартен. Белый фургон на большой скорости въехал в толпу людей на улице Леннештрассе. После случившегося экстренные службы объявили режим массового происшествия и направили на место десятки спасателей. Число пострадавших выросло до 16 человек. Один человек погиб. Под колёсами автомобиля оказались участники ЛГБТ*-парада.

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