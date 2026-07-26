Число пострадавших при нападении на ЛГБТ*-парад в Берлине выросло до 16

Число пострадавших при наезде фургона на участников ЛГБТ*-парада в Берлине увеличилось до 16, один человек погиб. Об этом пишут очевидцы в соцсетях и местные СМИ.

По предварительным данным, к нападению могли быть причастны несколько человек. Одного фигуранта задержали, ещё одного разыскивает полиция, опубликовавшая его ориентировку.

Предполагаемому беглецу 21 год, его зовут Абдул Б. Как сообщается, он якобы связан с исламистскими группировками в Берлине. Мужчина ранее находился под арестом за другие нарушения и вышел на свободу в мае 2026 года.

Фургон на высокой скорости свернул на улицу, где проходило шествие, сбил нескольких людей, а затем врезался в дерево. Некоторые пострадавшие, по информации местной прессы, могли получить не только травмы при наезде, но и ножевые ранения. Обстоятельства случившегося и число возможных участников устанавливаются.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии микроавтобус въехал в толпу во время ЛГБТ*-парада в Берлине. Инцидент произошёл вечером в районе парка Тиргартен. Один человек сразу же скончался от полученных повреждений.

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