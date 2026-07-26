Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 06:26

Число пострадавших при нападении на ЛГБТ*-парад в Берлине выросло до 16

Обложка © X / Fotograf T. Peise

Обложка © X / Fotograf T. Peise

Число пострадавших при наезде фургона на участников ЛГБТ*-парада в Берлине увеличилось до 16, один человек погиб. Об этом пишут очевидцы в соцсетях и местные СМИ.

По предварительным данным, к нападению могли быть причастны несколько человек. Одного фигуранта задержали, ещё одного разыскивает полиция, опубликовавшая его ориентировку.

Предполагаемому беглецу 21 год, его зовут Абдул Б. Как сообщается, он якобы связан с исламистскими группировками в Берлине. Мужчина ранее находился под арестом за другие нарушения и вышел на свободу в мае 2026 года.

Фургон на высокой скорости свернул на улицу, где проходило шествие, сбил нескольких людей, а затем врезался в дерево. Некоторые пострадавшие, по информации местной прессы, могли получить не только травмы при наезде, но и ножевые ранения. Обстоятельства случившегося и число возможных участников устанавливаются.

Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в ДТП на Алтае
Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в ДТП на Алтае

Ранее Life.ru рассказывал, что в Германии микроавтобус въехал в толпу во время ЛГБТ*-парада в Берлине. Инцидент произошёл вечером в районе парка Тиргартен. Один человек сразу же скончался от полученных повреждений.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Германия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar