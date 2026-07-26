Один человек погиб, более 10 пострадали в Берлине при наезде автомобиля на толпу

Вечером в районе берлинского парка Тиргартен произошла трагедия: автомобиль на высокой скорости врезался в группу людей, в результате чего один человек погиб, а пятнадцать получили травмы. Полиция сообщила, что водитель пытался скрыться после наезда, но его фургон врезался в дерево.

Представители правоохранительных органов уточнили, что один человек скончался на месте происшествия, несмотря на проведённые реанимационные меры. Остальным пострадавшим сейчас оказывают помощь спасатели и врачи.

«Мы ведём интенсивный розыск подозреваемых и задействовали полицейский вертолёт», – подчеркнули в берлинской полиции.

По информации СМИ, на месте виден белый микроавтобус с повреждениями после столкновения, а водитель продолжил бегство пешком. Предположительно, его задержали.

Предположительно, задержанный водитель фургона, врезавшийся в толпу людей в Берлине. Видео © X / JUNGE FREIHEIT

Ранее Life.ru писал, что в Берлине завершился захват заложницы в магазине REWE. Мужчину, который удерживал кассиршу почти 11 часов, обезвредили. Нападение произошло в районе Мариенфельде, нападавший был последним посетителем супермаркета.