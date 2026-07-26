Фургон на полной скорости врезался в людей в Берлине, есть пострадавшие

В районе парка Тиргартен в центре Берлина белый фургон на высокой скорости врезался в группу людей. Несколько человек получили травмы, точное число пострадавших и причины инцидента пока уточняются.

Белый фургон врезался в толпу в центре Берлина. Видео © Х / ainyrockstar

Согласно Bild, происшествие произошло около 22:00 (23:00 мск) на улице Леннештрассе. Диспетчерская служба объявила режим ЧС с большим числом пострадавших, на месте работают 44 сотрудника экстренных служб.

«К месту прибыли многочисленные парамедики и врачи скорой помощи, все пострадавшие получают необходимую помощь», – отмечает издание.

Ранее Life.ru писал, что в Лейпциге автомобиль въехал в толпу на торговой улице. В результате два человека погибли, ещё более 20 получили ранения, двое из них в критическом состоянии. Водитель был задержан, мотивы и версия теракта проверяются.