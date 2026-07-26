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26 июля, 01:43

Подозреваемый в наезде на толпу в Берлине связан с немецкими исламистами

Обложка © X / Fotograf T. Peise

Обложка © X / Fotograf T. Peise

Полиция Берлина установила личность мужчины, который въехал в толпу людей на высокой скорости. Подозреваемый уже находился на учёте у правоохранителей. По предварительным данным, он имеет отношение к местной исламистской среде.

«Предполагаемый подозреваемый был идентифицирован. <...> Мужчина состоял на учёте в полиции и, предположительно, являлся членом исламистского сектора», говорится в сообщении полиции Берлина в соцсети Х.

Сейчас этот человек всё ещё скрывается от правосудия. Правоохранительные органы продолжают его активные поиски и просят помощи в розыске у свидетелей.

Инцидент произошёл вечером в районе парка Тиргартен. Водитель на большой скорости въехал в группу пешеходов. От полученных травм один человек скончался. Ещё более пятнадцати пострадавших медики доставили в больницы.

После наезда мужчина попытался уехать с места происшествия. Однако его фургон врезался в дерево. Этот факт позволил следователям идентифицировать водителя и начать масштабную операцию по его задержанию.

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Лия Мурадьян
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