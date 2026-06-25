Фанатский марш с песнями на ЧМ закончился наездом автомобиля, пострадали 17

В мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас автомобиль врезался в толпу болельщиков, праздновавших победу сборной Мексики над Чехией (3:0) на чемпионате мира. В результате пострадали не менее 17 человек, пишет газета Financiero со ссылкой на сообщение властей.

В Мексике автомобиль влетел в болельщиков, отмечавших победу сборной над Чехией. Видео © Х / mepavankumar

Фанаты перекрыли дорогу, шумно отмечая успех команды песнями. Водитель одной из машин попытался проехать сквозь толпу, но возмущённые болельщики окружили авто и начали бить по нему. В итоге машина их сбила.

В начале июня празднование победы Мексики над Южной Кореей на чемпионате мира тоже закончилось трагедией. В городе Чиуауа пьяный водитель наехал на толпу болельщиков у монумента Панчо Вилье. Мужчина на пикапе Chevrolet Silverado попытался проехать сквозь людей, но его заблокировали. Разгорячённые фанаты окружили машину, начали раскачивать и обливать пивом. Тогда водитель резко нажал на газ, протаранил толпу и скрылся.